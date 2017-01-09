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Общество | Белозерцев пригрозил нерадивым министрам понизить их в должности

09.01.2017|10:32
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На совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание членов правительства на то, что они не должны тонуть в бумагах, планах и отчетах: главное не процесс, а результат.

Поэтому нужно как можно скорее активизировать работу с конкретными инвесторами и оказать помощь в завершении проектов тем, кто в 2016 году пришел в Пензенскую область. Кроме того, необходимо уделять внимание и тем, кто только проявил интерес к региону.

«Таких инвесторов руководители должны приглашать, откладывая все дела, выражая готовность лично сопровождать проекты. Если я узнаю, что кто-то кого-то отправил к главному специалисту, то специалист станет министром, а министр - специалистом!» - пригрозил Белозерцев.

Он потребовал от зампреда правительства Андрея Лузгина начать работу с инвесторами уже сегодня, а также обновить сайты подчиненных ему ведомств: информация должна быть свежей и содержать сведения о преференциях, которые предлагаются инвесторам.

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Гость|09.01.2017 10:49|

А может уже давно нужно увольнять, сажать, конфискации проводить ?

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