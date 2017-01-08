В воскресенье, 8 января, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили предприятия торговли и общественного питания Мокшанского района на предмет незаконного оборота алкогольной продукции.
Данная работа проводится в рамках месячника по борьбе с контрафактным алкоголем, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым.
В ходе проверки было выявлено два факта незаконной реализации спиртного. Так, в кафе «Весна», расположенном в Мокшанском районе вдоль трассы М5, продавали алкоголь без лицензии.
В самом Мокшане нелегально реализовывали водку без специальных марок в торговом объекте «Шоколад», расположенном на улице Засечной.
«О фактах незаконной продажи алкогольной продукции оперативно направлены сообщения в территориальное отделение полиции», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
значит это, что через месяц это всё заглохнет и снова паленая водка на прилавках....