08.01.2017 | 13:24

В воскресенье, 8 января, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили предприятия торговли и общественного питания Мокшанского района на предмет незаконного оборота алкогольной продукции.

Данная работа проводится в рамках месячника по борьбе с контрафактным алкоголем, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым.

В ходе проверки было выявлено два факта незаконной реализации спиртного. Так, в кафе «Весна», расположенном в Мокшанском районе вдоль трассы М5, продавали алкоголь без лицензии.

В самом Мокшане нелегально реализовывали водку без специальных марок в торговом объекте «Шоколад», расположенном на улице Засечной.

«О фактах незаконной продажи алкогольной продукции оперативно направлены сообщения в территориальное отделение полиции», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.