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Общество | В Мокшане торговали водкой без специальных марок

08.01.2017|13:24
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В воскресенье, 8 января, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области проверили предприятия торговли и общественного питания Мокшанского района на предмет незаконного оборота алкогольной продукции.

Данная работа проводится в рамках месячника по борьбе с контрафактным алкоголем, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым.

В ходе проверки было выявлено два факта незаконной реализации спиртного. Так, в кафе «Весна», расположенном в Мокшанском районе вдоль трассы М5, продавали алкоголь без лицензии.

В самом Мокшане нелегально реализовывали водку без специальных марок в торговом объекте «Шоколад», расположенном на улице Засечной.

«О фактах незаконной продажи алкогольной продукции оперативно направлены сообщения в территориальное отделение полиции», - отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

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Гость|08.01.2017 13:45|

значит это, что через месяц это всё заглохнет и снова паленая водка на прилавках....

Гость|08.01.2017 13:48|

Проверки это все хрень,все будет по прежнему.

Гость|08.01.2017 13:54|

Все знают, что в Мокшане делают левую водку и продолжат делать.

Гость|08.01.2017 14:10|

Да хорош вам - просто не успели напечатать.

Гость|08.01.2017 14:17|

Хороша картиночка, прямо открытая реклама алкоголя. Хотя это запрещено.

Гость|08.01.2017 14:32|

да она вся сейчас палёная что левая что правая, дерьмо сивушное а не водка

Имя: Гость
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