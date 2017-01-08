08.01.2017 | 12:32

Бумажные медицинские карты скоро исчезнут из регистратур больниц и поликлиник. Им на смену придут новейшие компьютерные технологии.

Все результаты обследований, анализов, сведения о прививках будут находиться в виртуальных хранилищах. Произойти это должно в течение 2017 года.

«Когда мы перейдем на электронный формат, информацию загрузят на носители. Как это будет выглядеть, пока не знаю. Я видел за границей магнитные карточки, похожие на визитки, на них сбрасывается вся информация», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

База данных будет находиться на сервере минздрава. Этот информационный канал должен быть надежно защищен, так как по нему передаются персональные данные граждан, их обнародование считается нарушением врачебной тайны.

Кроме того, за пациентами закрепят определенных специалистов из страховых компаний в качестве помощников и гарантов получения своевременной и качественной медицинской услуги.

«Практически у каждого жителя области будет свой представитель страховой компании. В случае возникновения проблемных ситуаций каждый гражданин сможет к нему обратиться. Представитель будет обязан защитить все права пациента», - добавил Владимир Стрючков.