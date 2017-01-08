08.01.2017 | 11:57

Главная елка города разграничила два рождественских мероприятия - культурное и спортивное.

С одной стороны Фонтанной площади провели большой праздничный концерт. Горожан развлекали песнями и танцами. Выступали известные пензенские коллективы «Званый вечер» и «Голоса России».

«Это светлый праздник, объединяющий семьи. Важно, чтобы традиционные ценности передавались из поколения в поколение», - отметила методист Центра культуры и досуга г. Пензы Надежда Фролова.

С другой стороны площади комитет по физической культуре и спорту призывал горожан разгрузиться после праздников. Все желающие могли посоревноваться в дартсе, армрестлинге, упражнениях с гирями и принять участие в перетягивании каната.

«Праздники затянулись, поэтому в такую прекрасную погоду надо выходить на улицу, вставать на лыжи, играть в хоккей, больше общаться с детьми», - подчеркнул зам. председателя городского спорткомитета Олег Кулагин.

В течение нескольких часов десятки людей на Фонтанной площади пели, плясали и занимались спортом.