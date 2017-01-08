Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед главами Пензы и муниципальных образований в районах задачу активизировать работу по уборке снега.
«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом», - подчеркнул глава региона.
В первую очередь надо расчищать подходы к объектам соцкультбыта: школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам и т. д.
«Чтобы люди могли нормально к ним пройти, не погружаясь в снег по колено», - уточнил губернатор.
Иван Белозерцев поручил усилить взаимодействие с управляющими компаниями и контролировать, чтобы те вовремя и качественно исполняли свои обязанности по очистке дорог и тротуаров.
Руководителю областной госжилстройтехинспекции он рекомендовал проводить постоянные проверки и применять меры административного воздействия к тем, кто не работает должным образом и не реагирует на предписания.
Тут не административное,а уголовное воздействие применять надо. Штрафом в 1000 руб управляйку не напугаешь.