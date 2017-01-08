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Общество | Губернатор поручил очистить заваленные снегом внутридворовые территории

08.01.2017|12:07
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед главами Пензы и муниципальных образований в районах задачу активизировать работу по уборке снега.

«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом», - подчеркнул глава региона.

В первую очередь надо расчищать подходы к объектам соцкультбыта: школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам и т. д.

«Чтобы люди могли нормально к ним пройти, не погружаясь в снег по колено», - уточнил губернатор.

Иван Белозерцев поручил усилить взаимодействие с управляющими компаниями и контролировать, чтобы те вовремя и качественно исполняли свои обязанности по очистке дорог и тротуаров.

Руководителю областной госжилстройтехинспекции он рекомендовал проводить постоянные проверки и применять меры административного воздействия к тем, кто не работает должным образом и не реагирует на предписания.

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Гость|08.01.2017 12:13|

Тут не административное,а уголовное воздействие применять надо. Штрафом в 1000 руб управляйку не напугаешь.

Гость|08.01.2017 12:22|

Одни бесполезные и пустые требования. Результата нет. Власть живёт в другом измерении.

Гость|08.01.2017 12:22|

Ну вообще то у домов жильцы сами должны чистить. Или уже не царское дело. Срамота.

Гость|08.01.2017 12:26|

МЭРИЯ завалена снегом, лестницы не чищены, отвалы по два метра, у обл администрации сугробы до подоконников первого этажа.

Гость писал(a):

а уголовное воздействие применять надо. Штрафом в 1000 руб управляйку не напугаешь.
МИЛАЙ какую к чертям управляйку? Есть гражданин Ильин.

Гость|08.01.2017 12:30|

Полпред все видит !

Гость|08.01.2017 12:34|

Около проспекта Строителей 154 дворовая территория вся в снегу

Гость|08.01.2017 12:36|

Гость писал(a):

Гость|08.01.2017 12:34|

Около проспекта Строителей 154 дворовая территория вся в снегу

А чем это жители дома 154 лучше других?

Гость|08.01.2017 12:39|

Мэр потребовал губернатор поручил . У кого они требуют и кому поручают . Смешно . Может губернатору нужно в принудительном порядке с привлечением Росгвардии с использованием спецсредств и техники привлеч тех кто действительно должен выполнять свои обязанности . Другого выхода нет только так и так. Иначе дальше уже некуда . Чтото нет таких заголовков в темах сколько единиц снегоуборочной техники привлечено для уборки снега . Вот вам реальный снег а работы не видно . Это настораживает как же так когда снега нет вся техника работает а как снега поуши работы не видно . Смутные момнения а может сдесь не всё чисто может нарушение закона есть . РАБОТАЙТЕ ТАК ЧТОБЫ ВАМ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НЕ СТЫДНО БЫЛО .

Гость|08.01.2017 12:46|

Где вереницы камазов вывозящих снег из города. Не видим.

Гость|08.01.2017 12:47|

Гость писал(a):

РАБОТАЙТЕ ТАК ЧТОБЫ ВАМ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НЕ СТЫДНО БЫЛО .
стыдно)

перед людьми)

жги дальше, вон бывший мэр отдохнул в санатории уехал не оплатив и не чё, сколько раз перед родителями в школах выступал с высокоморальными речами

СТЫДНО))))))))))))))))))))

Гость|08.01.2017 12:55|

На самом деле, за недельный отдых 80 тысяч платить-обдиралово, я бы тоже на месте румянава не заплатил.

Гость|08.01.2017 12:57|

Да высокоморальные речи Кривого много раз слышали . И не стыдно ему ? Вот такие здесь и пригрелись . А кто то здесь за него с пеной у рта кричал честный справедливый .

Гость|08.01.2017 12:59|

СТЫД и ПОЗОР им .

Гость|08.01.2017 13:27|

С коляской на улицу выйти невозможно .

Гость|08.01.2017 13:31|

а что,губернатор еще должен давать указание мэрам, полу мэрам, их ним замам, главам территорий,ответственным лицам УКАЗАНИЯ. А у них мозгов что ли нет?????? После завтра, губернатор будет давать указания дворникам, где им убирать снег и окурки. Надо сокращать администрацию города, за всем будет следить один человек ГУБЕРНАТОР. Вот это будет экономия гос. средств, глядишь и дворникам можно зарплаты добавить в разы, да еще останутся кое какие бабки...

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