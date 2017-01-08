08.01.2017 | 12:07

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед главами Пензы и муниципальных образований в районах задачу активизировать работу по уборке снега.

«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом», - подчеркнул глава региона.

В первую очередь надо расчищать подходы к объектам соцкультбыта: школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам и т. д.

«Чтобы люди могли нормально к ним пройти, не погружаясь в снег по колено», - уточнил губернатор.

Иван Белозерцев поручил усилить взаимодействие с управляющими компаниями и контролировать, чтобы те вовремя и качественно исполняли свои обязанности по очистке дорог и тротуаров.

Руководителю областной госжилстройтехинспекции он рекомендовал проводить постоянные проверки и применять меры административного воздействия к тем, кто не работает должным образом и не реагирует на предписания.