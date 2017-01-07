В субботу, 7 января, Главное управление МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение из-за продолжающегося обильного снегопада.
«По информации пензенского гидрометеоцентра, в ближайшие два-четыре часа в большинстве районов области ожидается очень сильный снег с сохранением в течение ночи», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Специалисты рекомендуют гражданам убрать вещи с балконов и лоджий, а выходя из дома, отключить все электроприборы и закрыть окна.
Автомобилистов просят по возможности переставить свои машины на крытую стоянку или площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
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