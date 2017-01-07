Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 янв 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

07.01.2017|17:29
Печать

В субботу, 7 января, Главное управление МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение из-за продолжающегося обильного снегопада.

«По информации пензенского гидрометеоцентра, в ближайшие два-четыре часа в большинстве районов области ожидается очень сильный снег с сохранением в течение ночи», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Специалисты рекомендуют гражданам убрать вещи с балконов и лоджий, а выходя из дома, отключить все электроприборы и закрыть окна.

Автомобилистов просят по возможности переставить свои машины на крытую стоянку или площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.

0
0
0
0
 
Гость|07.01.2017 17:48|

ПЕнзастрой сервис центр вообще не чистит свою территорию на ул Ворошилова! Везде сугробы по колено!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!