07.01.2017 | 17:29

В субботу, 7 января, Главное управление МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение из-за продолжающегося обильного снегопада.

«По информации пензенского гидрометеоцентра, в ближайшие два-четыре часа в большинстве районов области ожидается очень сильный снег с сохранением в течение ночи», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Специалисты рекомендуют гражданам убрать вещи с балконов и лоджий, а выходя из дома, отключить все электроприборы и закрыть окна.

Автомобилистов просят по возможности переставить свои машины на крытую стоянку или площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.