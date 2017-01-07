07.01.2017 | 16:39

Тариф взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году останется на уровне 22%, однако функции администрирования в этой части переходят к Федеральной налоговой службе. Хотя ПФР полностью не прекратит взаимодействие с работодателями и сохранит за собой ряд полномочий.

«Наша работа - прием и обработка отчетности, камеральные выездные проверки, возврат излишне уплаченных взносов, списание недоимки», - уточнил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

ПФР также продолжит контролировать добровольные взносы на страховые и накопительные выплаты, будет вести персонифицированный учет пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим жителям региона.