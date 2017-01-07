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Общество | В 2017 году тариф взноса на обязательное пенсионное страхование сохранится

07.01.2017|16:39
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Тариф взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году останется на уровне 22%, однако функции администрирования в этой части переходят к Федеральной налоговой службе. Хотя ПФР полностью не прекратит взаимодействие с работодателями и сохранит за собой ряд полномочий.

«Наша работа - прием и обработка отчетности, камеральные выездные проверки, возврат излишне уплаченных взносов, списание недоимки», - уточнил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

ПФР также продолжит контролировать добровольные взносы на страховые и накопительные выплаты, будет вести персонифицированный учет пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим жителям региона.

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