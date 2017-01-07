07.01.2017 | 11:22

Восемь новых информационных щитов теперь напоминают жителям Пензенской области о важности сохранения лесов региона и правилах поведения в них.

Билборды размещены вдоль федеральных и региональных трасс, для того чтобы привлечь внимание граждан к проблемам лесных пожаров.

«Баннеры большие, на них хорошо видно, куда звонить при необходимости, как обращаться с огнем. В этом году мы пораньше начали пропаганду бережного отношения к лесу, недопущения пожаров», - рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александр Москвин.

В 2016-м сотрудниками минлесхоза было установлено 400 аншлагов, еще столько же размещено ранее.

Благодаря профилактической деятельности Пензенская область вошла в десятку регионов, наиболее благополучно переживших пожароопасный период. В 2017-м эта работа будет активизирована, поскольку он объявлен Президентом Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.