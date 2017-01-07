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Общество | Тысячи православных пензенцев отпраздновали Рождество в храмах

07.01.2017|15:18
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Ближе к полуночи пензенцы начали собираться в храмах. Успенский кафедральный собор был заполнен людьми до отказа. Отпраздновать Рождество Спасителя туда пришли около тысячи человек.

«Мы православные, сегодня нужно посетить церковь», - отметил житель Пензы.

«Господь дает всем нам здоровья, поэтому пришли в полночь», - рассказала горожанка.

«Каждый сам решает, где и как ему отмечать Рождество. В церкви собирается много верующих, мы же христиане», - подчеркнул еще один пензенец.

«Мы считаем Рождество одним из самых великих праздников. Согласно евангельскому повествованию Господь появился на свет ночью, поэтому христиане привыкли собираться в храме. Мы делаем это, чтобы прославить светлое Христово Рождество», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во время двухчасовой праздничной службы владыка вместе с паствой совершал древний обряд. Среди прихожан был и губернатор Иван Белозерцев.

«Я искренне молился за свою семью и всю землю Пензенскую», - поделился он.

Губернатор и глава митрополии обменялись теплыми словами, после чего Иван Белозерцев вручил высокопреосвященнейшему Серафиму икону Святой Троицы.

В конце праздничной службы прозвучали главные слова пастыря: «Возрадуемся о родившемся Богомладенце Христе, прославим его. И эту радость принесем всем, кто находится рядом с нами. Желаю вам многих и благих лет жизни. Храни вас Господь».

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