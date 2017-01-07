Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 янв 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Пензячка не справилась с выплатами по кредиту и лишилась квартиры

07.01.2017|17:23
Печать

Судебные приставы Октябрьского района пришли к молодой пензячке. Она задолжала банку крупную сумму по ипотечному кредиту.

Хозяйки квартиры не оказалось дома, и сотрудники ведомства отправились за ней на работу - в магазин неподалеку, откуда под конвоем гражданку сопроводили до места жительства. Там приставы приступили к процедуре ареста имущества. Пензячка очень давно не платила по счетам, а в залоге находилась однокомнатная квартира.

«Суд вынес решение об аресте данного имущества с дальнейшей продажей на торгах», - сообщил пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела г. Пензы Сергей Винокуров.

Определена первоначальная стоимость этой квартиры - 1 млн 750 тысяч рублей. Если она никого не заинтересует, будет проведен повторный аукцион, но уже с понижением стоимости жилища. Вырученные от продажи деньги пойдут в счет оплаты долга. Всего же женщина задолжала порядка четырех миллионов рублей.

0
0
0
0
 
Гость|07.01.2017 17:53|

сейчас только ипотеку брать )

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!