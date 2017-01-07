07.01.2017 | 17:23

Судебные приставы Октябрьского района пришли к молодой пензячке. Она задолжала банку крупную сумму по ипотечному кредиту.

Хозяйки квартиры не оказалось дома, и сотрудники ведомства отправились за ней на работу - в магазин неподалеку, откуда под конвоем гражданку сопроводили до места жительства. Там приставы приступили к процедуре ареста имущества. Пензячка очень давно не платила по счетам, а в залоге находилась однокомнатная квартира.

«Суд вынес решение об аресте данного имущества с дальнейшей продажей на торгах», - сообщил пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела г. Пензы Сергей Винокуров.

Определена первоначальная стоимость этой квартиры - 1 млн 750 тысяч рублей. Если она никого не заинтересует, будет проведен повторный аукцион, но уже с понижением стоимости жилища. Вырученные от продажи деньги пойдут в счет оплаты долга. Всего же женщина задолжала порядка четырех миллионов рублей.