07.01.2017 | 10:22

В субботу, 7 января, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поздравил православных жителей области с Рождеством.

«Рождество Христово - это начало пути ко Спасению: пути, впервые проложенному земным житием Богочеловека. Придя на землю, Христос делается подобным нам во всем, кроме греха, ибо Бог безгрешен. Именно поэтому Он и может прожить воспринятую Им человеческую жизнь так же свято, как жил бы Адам, если бы он не согрешил. От рождения до самой смерти, и через эту смерть Он восстанавливает человека в его утраченном достоинстве, возвращает всех нас домой – как ушедшего в чужую страну из отчего дома блудного сына. Этот дом – обитель Небесного Отца, Божие Царство.

Предстоящий год – это столетие великого переворота, который навсегда изменил жизнь российского народа. Это тяжелое событие с особой остротой и жестокостью обнажило откровенность выбора за или против Христа. Внешняя победа зла принесла в жертву миллионы жизней наших соотечественников. И столетие не смогло залечить эти раны. Лишь только не напрасно пролитая кровь новомучеников и исповедников нашей Церкви утвердила основание для новой, возрожденной Церкви.

В предстоящем году мы будем отмечать более значимое для пензенцев событие - это 300 лет со дня явления чуда избавления нашего города от разрушения его нагайцами от иконы Божией Матери «Пензенская - Казанская», которая дарована нашему городу благочестивым царем Алексеем Михайловичем Романовым в год основания нашего города-крепости.

Наша знаменитая и особо почитаемая святыня, надеюсь, как и прежде, невзирая на наши грехи и отступления, будет хранить наш город, наши семьи и каждого из нас. В течение всего года мы не раз будем обращать свой духовный взор к этой иконе, проводя в честь нее различные мероприятия.

Надеюсь, что в предстоящем году мы активнее продолжим строительство нашей главной святыни - Спасского кафедрального собора. На данный момент мы приступили к отделочным работам, уже недалек день, когда мы сможем завершить начатое и окончить великое дело!

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры: внесите пожертвование на строительство нашего первохрама, только всем миром мы сможем в ближайшее время завершить это благородное и необходимое дело.

От всего сердца поздравляю возлюбленную во Христе паству с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и наступающим новолетием, желаю всем вам, чтобы пребывали в Рождественской радости, потому что причина радости - общая для всех. Наш Господь, родившийся для того, чтобы разрушить грех и смерть, не найдя никого, кто бы достиг Его на небе, пришел, чтобы достичь всех на земле.

Пусть все святые сегодня ликуют, потому что это день их торжества. Пусть грешники возрадуются, ибо они приглашаются получить прощение. Пусть не знающие Бога уверятся, что и они призваны к жизни. Пусть Ангелы радостнее поют: «Слава в вышних Богу!» и возвещают мир на земле людям, которых любит Бог», - говорится в обращении митрополита Серафима.