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Общество | В кафе в селе Махалино продавали алкоголь без лицензии

06.01.2017|13:01
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Специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области в рамках месячника по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым, проверили ряд предприятий общественного питания в Кузнецком районе.

В ходе мониторинга в селе Махалино был выявлен факт продажи спиртного без лицензии в кафе «Ак-Барс».

«О данном факте в оперативном режиме сообщено в территориальное отделение полиции, сотрудниками которой составлен протокол изъятия. У предприятия изъято несколько видов алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями», - рассказали в пресс-службе министерства.

Работа по пресечению и профилактике незаконного оборота спиртных напитков в регионе будет продолжена.

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