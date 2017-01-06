06.01.2017 | 13:01

Специалисты Министерства сельского хозяйства Пензенской области в рамках месячника по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией, объявленного губернатором Иваном Белозерцевым, проверили ряд предприятий общественного питания в Кузнецком районе.

В ходе мониторинга в селе Махалино был выявлен факт продажи спиртного без лицензии в кафе «Ак-Барс».

«О данном факте в оперативном режиме сообщено в территориальное отделение полиции, сотрудниками которой составлен протокол изъятия. У предприятия изъято несколько видов алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями», - рассказали в пресс-службе министерства.

Работа по пресечению и профилактике незаконного оборота спиртных напитков в регионе будет продолжена.