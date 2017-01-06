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Общество | Сотрудники МЧС проверяют безопасность пензенских храмов

06.01.2017|12:07
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В преддверии рождественских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области совместно с полицейскими обследуют церкви на предмет безопасности.

«Проведена проверка храмов, расположенных на территории Лунинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского и Малосердобинского районов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности», - уточнили в пресс-службе МЧС.

С настоятелями и служащими церквей проводят противопожарные инструктажи, представителям и посетителям храмов вручается наглядный информационный материал по соблюдению правил пожарной безопасности.

Кроме того, сотрудники МЧС осматривают доступ к путям эвакуации и проверяют наличие первичных средств пожаротушения в церквях, надежность закрепления светильников, подсвечников и ковровых дорожек.

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Гость|06.01.2017 12:51|

Дальнейшее совершенствование телескопов

в первой половине XX века в сочетании с прогрессом физики

в этот период продвинуло наши представления о Вселенной далеко

вперед: от нашей собственной галактики, Млечного Пути, к новой артине Вселенной, продолжающей расширяться после первоначального взрыва, названного Большим, о чем мы и поговорим в следующей главе.

Гость|06.01.2017 13:02|

Верьте науке,а не попам! проживете дольше и счастливо

Имя: Гость
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