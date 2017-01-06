В преддверии рождественских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области совместно с полицейскими обследуют церкви на предмет безопасности.
«Проведена проверка храмов, расположенных на территории Лунинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского и Малосердобинского районов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности», - уточнили в пресс-службе МЧС.
С настоятелями и служащими церквей проводят противопожарные инструктажи, представителям и посетителям храмов вручается наглядный информационный материал по соблюдению правил пожарной безопасности.
Кроме того, сотрудники МЧС осматривают доступ к путям эвакуации и проверяют наличие первичных средств пожаротушения в церквях, надежность закрепления светильников, подсвечников и ковровых дорожек.
Дальнейшее совершенствование телескопов
в первой половине XX века в сочетании с прогрессом физики
в этот период продвинуло наши представления о Вселенной далеко
вперед: от нашей собственной галактики, Млечного Пути, к новой артине Вселенной, продолжающей расширяться после первоначального взрыва, названного Большим, о чем мы и поговорим в следующей главе.