06.01.2017 | 12:07

В преддверии рождественских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области совместно с полицейскими обследуют церкви на предмет безопасности.

«Проведена проверка храмов, расположенных на территории Лунинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского и Малосердобинского районов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности», - уточнили в пресс-службе МЧС.

С настоятелями и служащими церквей проводят противопожарные инструктажи, представителям и посетителям храмов вручается наглядный информационный материал по соблюдению правил пожарной безопасности.

Кроме того, сотрудники МЧС осматривают доступ к путям эвакуации и проверяют наличие первичных средств пожаротушения в церквях, надежность закрепления светильников, подсвечников и ковровых дорожек.