Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 янв 2017|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Пензенские храмы украшают к Рождеству елями и живыми цветами

06.01.2017|17:23
Печать

Несколько молодых сосен и елей, как и сотни их сестер-бедолаг, запросто могли оказаться на помойке, но им нашлось достойное применение. Деревьями, не купленными пензенцами перед Новым годом, украсили Покровский архиерейский собор и его территорию. Зеленых красавиц привезли туда бизнесмены.

«Хорошо бы и в следующем году предприниматели не выбросили сосны и ели, а пожертвовали храму», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

А вот трехметровые ели, установленные около иконостаса, специально привезли к Рождеству из Вышелея. Иконы, на которых изображено появление на свет Спасителя, украшены белыми бутонами.

«Меня очень удивили живые цветы», - призналась прихожанка Татьяна Полякова.

«Мне все нравится, здесь хорошо, красиво», - поделилась другая прихожанка Татьяна.

В правом приделе церкви из еловых лап и живых цветов соорудили подобие рождественской пещеры - вертеп.

«Это напоминание о том, где родился Господь», - сообщил протоиерей Иоанн Яворский.

Кстати, в этом году по благословению настоятеля Покровского собора все желающие, которые придут в храм, смогут сделать селфи около вертепа или сфотографироваться на фоне него всей семьей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!