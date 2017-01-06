06.01.2017 | 17:23

Несколько молодых сосен и елей, как и сотни их сестер-бедолаг, запросто могли оказаться на помойке, но им нашлось достойное применение. Деревьями, не купленными пензенцами перед Новым годом, украсили Покровский архиерейский собор и его территорию. Зеленых красавиц привезли туда бизнесмены.

«Хорошо бы и в следующем году предприниматели не выбросили сосны и ели, а пожертвовали храму», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

А вот трехметровые ели, установленные около иконостаса, специально привезли к Рождеству из Вышелея. Иконы, на которых изображено появление на свет Спасителя, украшены белыми бутонами.

«Меня очень удивили живые цветы», - призналась прихожанка Татьяна Полякова.

«Мне все нравится, здесь хорошо, красиво», - поделилась другая прихожанка Татьяна.

В правом приделе церкви из еловых лап и живых цветов соорудили подобие рождественской пещеры - вертеп.

«Это напоминание о том, где родился Господь», - сообщил протоиерей Иоанн Яворский.

Кстати, в этом году по благословению настоятеля Покровского собора все желающие, которые придут в храм, смогут сделать селфи около вертепа или сфотографироваться на фоне него всей семьей.