06.01.2017 | 09:56

После случившегося в Пензе 5 января снегопада в ночь на пятницу, 6 января, ликвидировать его последствия на дороги вышло 100 единиц техники. Соответствующие данные пресс-службе мэрии предоставил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

66 машин (9 пескоразбрасывателей, 17 тракторных щеток, 6 грейдеров, 5 плужно-щеточных и 29 комбинированных дорожных машин) обрабатывали дороги противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометали проезжую часть.

Еще 34 единицы техники (5 снегопогрузчиков «золотые ручки», 10 фронтальных погрузчиков, 19 самосвалов) вывозили снег.

По словам Вячеслава Голохвастова, эти машины работали на улицах Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой и в Горбатом переулке.