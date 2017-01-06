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Общество | Ночью на дорогах Пензы работало 100 единиц снегоуборочной техники

06.01.2017|09:56
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После случившегося в Пензе 5 января снегопада в ночь на пятницу, 6 января, ликвидировать его последствия на дороги вышло 100 единиц техники. Соответствующие данные пресс-службе мэрии предоставил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

66 машин (9 пескоразбрасывателей, 17 тракторных щеток, 6 грейдеров, 5 плужно-щеточных и 29 комбинированных дорожных машин) обрабатывали дороги противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометали проезжую часть.

Еще 34 единицы техники (5 снегопогрузчиков «золотые ручки», 10 фронтальных погрузчиков, 19 самосвалов) вывозили снег.

По словам Вячеслава Голохвастова, эти машины работали на улицах Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой и в Горбатом переулке.

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Гость|06.01.2017 10:06|

Враньё

Гость|06.01.2017 10:13|

Да да ровно 100.

Гость|06.01.2017 10:19|

Гость писал(a):

Да да ровно 100.
И 25 из них застряли в снегу и бабло разошлось по карманам руководства...

Гость|06.01.2017 10:33|

Мы работать будем ночью........

Имя: Гость
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