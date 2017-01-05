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Общество | Земетчинские метеорологи переехали в современное здание

05.01.2017|16:47
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Земетчинские метеорологи переехали в современное здание. Они ждали этого очень долго. Специалистам годами приходилось мыкаться в старой развалюхе. Из благ цивилизации в ней были только электричество да газовая печь. Вода и уборная - на улице.

«В плохую погоду у нас было холодно, дул ветер», - рассказала одна из сотрудниц станции.

Новоселье стало настоящим подарком для земетчинских метеорологов. Теперь в их распоряжении несколько просторных отапливаемых кабинетов, водопровод, санузел, современное оборудование.

«В термостате мы сушим землю для определения запаса продуктивной влаги в почве», - пояснила агротехник Инна Дунаева.

«Данной метеостанции в 2017 году исполняется 137 лет. Она входит в мировой банк данных. Это старейшая станция в Пензенской области», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Родоначальником исследований погоды был преподаватель местного церковно-приходского училища Староградский. Сохранились даже уникальные документы тех времен.

«Велись наблюдения за температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, а также атмосферным давлением. Раз в месяц все данные отсылались в главную физическую обсерваторию Санкт-Петербурга», - уточнила начальник метеостанции Надежда Лебедева.

В штате шесть сотрудников, включая начальника. Все женщины. Режим работы объекта круглосуточный. Рядом площадка под открытым небом, там масса приборов. Есть автоматические и те, данные с которых каждые три часа снимаются вручную.

В настоящий момент метеостанция в поселке Земетчино стала одной из лучших в Пензенской области. Всего их восемь.

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Гость|05.01.2017 17:46|

penzainform.ru писал(a):

В настоящий момент метеостанция в поселке Земетчино стала одной из лучших в Пензенской области. Всего их восемь.
Все эти измерения можно автоматизировать, а они новые станции строят.

Гость|05.01.2017 18:36|

penzainform.ru писал(a):

Земетчинские метеорологи переехали в современное здание.
Да уж, современное...

Буртасский Бурдж-эль-Араб 21-го века.

Но бабла попилили наверно не плохо..

Петуха из навоза еще рядом не хватает.

Гость|05.01.2017 18:40|

penzainform.ru писал(a):

Земетчинские метеорологи переехали в современное здание.
Вы хотели сказать в избу, а вышло вана оно как.

Гость|05.01.2017 18:42|

У еас такие избы сиротам впаривают за милЬён. А, там стекловаты на 50000 досок пять кубов.

Имя: Гость
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