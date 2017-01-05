05.01.2017 | 16:47

Земетчинские метеорологи переехали в современное здание. Они ждали этого очень долго. Специалистам годами приходилось мыкаться в старой развалюхе. Из благ цивилизации в ней были только электричество да газовая печь. Вода и уборная - на улице.

«В плохую погоду у нас было холодно, дул ветер», - рассказала одна из сотрудниц станции.

Новоселье стало настоящим подарком для земетчинских метеорологов. Теперь в их распоряжении несколько просторных отапливаемых кабинетов, водопровод, санузел, современное оборудование.

«В термостате мы сушим землю для определения запаса продуктивной влаги в почве», - пояснила агротехник Инна Дунаева.

«Данной метеостанции в 2017 году исполняется 137 лет. Она входит в мировой банк данных. Это старейшая станция в Пензенской области», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Родоначальником исследований погоды был преподаватель местного церковно-приходского училища Староградский. Сохранились даже уникальные документы тех времен.

«Велись наблюдения за температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, а также атмосферным давлением. Раз в месяц все данные отсылались в главную физическую обсерваторию Санкт-Петербурга», - уточнила начальник метеостанции Надежда Лебедева.

В штате шесть сотрудников, включая начальника. Все женщины. Режим работы объекта круглосуточный. Рядом площадка под открытым небом, там масса приборов. Есть автоматические и те, данные с которых каждые три часа снимаются вручную.

В настоящий момент метеостанция в поселке Земетчино стала одной из лучших в Пензенской области. Всего их восемь.