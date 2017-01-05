05.01.2017 | 12:20

Сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области отправились в гости, чтобы посмотреть, правильно ли жители частного сектора используют отопительные приборы.

В домах, где печное оборудование нареканий у членов комиссии не вызывало, хозяевам жилья рассказывали основные правила его содержания.

«Если в печи появятся трещины, сразу их устраняйте», - рекомендовал начальник городского отдела УНД ГУ МЧС России по области Сергей Злаин.

Чтобы проверить работу газового оборудования в некоторых домах, членам комиссии приходилось даже прочищать себе дорогу.

Кстати, сотрудник МЧС не зря работал лопатой: в одном из домов были обнаружены нарушения техники безопасности. Коробки спичек и сверток газеты лежали на печи, чего категорически нельзя делать. Об этом говорится в специальной памятке, которую вручили хозяину строения.

«Будьте особенно осторожны с газом!» - обратился к владельцу жилья Сергей Злаин.

Частный сектор - зона повышенной опасности. Его жителям следует быть внимательными при использовании печного и газового оборудования.

«Часто граждане сушат вещи на котле либо в непосредственной близости от дымохода. Это нарушение правил пожарной безопасности», - отметил Сергей Злаин.

Такие профилактические рейды сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области проводят каждый день в разных районах города.