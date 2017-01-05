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Общество | В Пензе простятся с заслуженным тренером А. Никулиным

05.01.2017|14:55
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В среду, 4 января, на 67-м году жизни в Пензе скончался заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин.

В числе его воспитанников Андрей Бекетов, Олег Викулов, Константин Ханбеков и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.

«Александр Викторович начал трудовую деятельность в качестве тренера по прыжкам в воду в 1971 году в спортивной школе ДСО «Труд», работал старшим тренером - преподавателем по прыжкам в воду пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта.

Был активным и заинтересованным специалистом, имел огромный опыт работы по подготовке прыгунов в воду, создавал и совершенствовал методики обучения, системы тренировок», - сообщается на сайте СДЮСШОР.

Прощание с Александром Никулиным состоится 6 января в 10:30 в Митрофановской церкви в Пензе (ул. Водопьянова, 19).

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Гость|05.01.2017 15:40|

Пусть земля Вам будет пухом, Александр Викторович! Вы - в наших сердцах!

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