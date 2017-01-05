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Общество | В 2016 году браконьеры заплатили 940 тысяч рублей штрафа

05.01.2017|12:35
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В 2016 году сотрудники охотуправления регионального минлесхоза провели 917 рейдов по пресечению незаконной добычи животных. Составлено более 400 протоколов об административных нарушениях. Это на 36% больше, чем в 2015 году.

«Возбуждено пять уголовных дел. Одно из самых серьезных преступлений произошло в январе 2016 года. Браконьер на снегоходе добыл двух косуль. Инспектор задержал его. Впоследствии злоумышленник был привлечен к уголовной ответственности», - рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александр Москвин.

Инспекторами за указанный период выявлено 10 фактов незаконного отстрела копытных. Штрафов взыскано почти на 940 тыс. рублей, а иски на возмещение причиненного ущерба за уничтожение объектов животного мира составили более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Сезон охоты на таких копытных, как лось, олень и косуля, в области завершен. В минлесхозе напоминают, что в праздничные дни леса будут патрулироваться в усиленном режиме.

«Необходимо соблюдать правила охоты. До 15 января можно добывать кабана в угодьях общего пользования, до 28 февраля - в закрепленных охотугодьях», - сообщил Александр Москвин.

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