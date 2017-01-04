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Общество | В Заре открылась первая спортивная площадка

04.01.2017|13:49
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На улице Новоселов открыли многофункциональную спортивную площадку. Она первая в микрорайоне Заря. Никаких других развлечений в округе нет, поэтому многие местные жители отправились оценить новый объект.

«Эта площадка нужна, сюда будут приходить дети, чтобы заниматься спортом», - отметила горожанка.

«Хорошо, что ее построили. Будем играть в хоккей, футбол», - порадовался юный пензенец.

На официальное открытие площадки приехали представители городской и областной власти.

«Для ребятишек, которые живут в этом микрорайоне, будут созданы все условия, чтобы они могли заниматься спортом, расти здоровыми», - заявил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Первыми на лед новой площадки вышли юные фигуристы, а потом мастерство показали воспитанники СДЮСШОР по хоккею, после чего состоялись состязания между дворовыми командами.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул: тут главное - не соревнования. Заря - микрорайон, где много новоселов, переселенцев из ветхого фонда. Соседей хотят познакомить между собой.

Власти говорят: скоро эта часть Пензы будет более удобна для жителей. Врачебная амбулатория, пожарная часть, пункт охраны правопорядка уже появились. Многое в планах.

«Уже сейчас есть фундамент детского сада, который мы сдадим через год. Строится торговый центр, запланировано возведение школы», - сообщил Виктор Кувайцев.

А пока жители радуются новой спортивной площадке. Стоит объект восемь миллионов рублей. Возведен на деньги спонсоров.

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