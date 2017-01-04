04.01.2017 | 14:21

Инспектору по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району Рамиль Девликамов в школах и детских садах рады чуть ли не больше, чем Деду Морозу. Этот полицейский уже четвертый год дает необычные уроки по безопасности дорожного движения.

«Новый год - волшебный праздник, поэтому мы решили подойти к его празднованию творчески. Сначала дети просто пели, потом я начал им подыгрывать», - рассказал Рамиль Девликамов.

С помощью гармошки, говорит Рамиль, дети легче усваивают правила дорожного движения. Теперь их изучение для них - это не скучный обязательный урок, а праздник. Оценили такой креативный подход к выполнению своих обязанностей сотрудника полиции и педагоги.

«В памяти останутся надолго, потому что это и познавательно, и интересно, и увлекательно», - отметила руководитель отряда юных инспекторов дорожного движения школы № 5г. Каменки Елена Семова.