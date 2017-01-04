04.01.2017 | 15:17

В Каменке 28 семей, которые приняли участие в программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», получили ключи от долгожданных квартир. Для них это стало лучшим новогодним подарком.

«Мы знаем, что вы жили в аварийных домах. Программа по переселению из них действовала до 2017 года, но Президент принял решение продлить ее до 2020-го», - сообщил глава администрации Каменского района Константин Грошев.

«Хочется, чтобы дом, куда вы сегодня заселяетесь, и второй, который будем сдавать в марте 2017 года, были образцовыми. Берегите свое жилье», - обратился к новоселам глава администрации Каменки Михаил Семенов.

Качеством квартир каменцы оказались очень довольны.

«Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этого дома. Счастья и здоровья им!» - пожелала одна из новоселов.

Всего в 2016 году в рамках программы переселения граждан ключи получили 43 каменские семьи. Еще 45 справят новоселье в 2017-м.