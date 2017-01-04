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Общество | Православная молодежь Кузнецка вручила подарки детям с трудной судьбой

04.01.2017|10:43
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Во вторник, 3 января, в Кузнецке прошла благотворительная акция. Ее организовали представители православного молодежного клуба имени Евгения Родионова, открытого при Вознесенском кафедральном соборе.

«В преддверии празднования Рождества Христова Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из восьми многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, имеющих детей-инвалидов», - пояснили ИА «ПензаИнформ» представители Кузнецкой епархии.

Дети рассказали гостям стихи, спели, показали танцевальные номера и ответили на вопросы, получив в награду сладкие подарки и игрушки. Родителям передали пачки стирального порошка.

«Все подарки были приобретены на средства, собранные на благотворительных ярмарках, прошедших в Вознесенском кафедральном соборе в декабре 2016 года», - подчеркнули в епархии.

Источник — Фото с сайта Кузнецкой епархии
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