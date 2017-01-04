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Общество | Пензенцы довольны открытием МРЭО ГИБДД в Арбекове

04.01.2017|16:40
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Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел перебрался на постоянное место жительства в Арбеково. Он обосновался среди высоток - на первом этаже дома № 93 на проспекте Строителей. Там есть территория для парковки. Праздника по случаю открытия не было, отдел просто начал работать.

Народа в первый день оказалось не так уж много, что большинство удивило: автовладельцы ожидали наплыва. Отдел с 15 декабря работал не в полную силу. Он тогда находился на Центральной, 1.

Из-за переезда прием был ограничен. Людям предлагали обращаться в подразделения МРЭО в Городище, Каменке, Нижнем Ломове.

«Увеличение посетителей там было, но оно планировалось. Мы направляли туда своих сотрудников. Они помогали местным специалистам осуществлять прием. Все прошло достаточно комфортно», - сообщил начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по области Евгений Рушаков.

В 2016-м автовладельцам уже пришлось поколесить по районам. В апреле МРЭО прекратил работу из-за пожара в соседних помещениях на Центральной, 1. Несущие конструкции оказались в аварийном состоянии.

В течение месяца пензенцы или ездили в подразделения, или откладывали сделки. Потом МРЭО подыскал помещение в технопарке «Рамеев». Автовладельцы вспоминают, как там было тесно.

«Я ездил туда, не смог попасть, народу оказалось очень много. А сегодня все нормально», - рассказал житель г. Пензы Валентин Аверин.

«Здесь все сделано цивилизованно. Время идет, меняется отношение к людям», - отметил другой житель г. Пензы Вячеслав Елистратов.

В зале есть даже елка в стильном наряде из списанных автономеров. Вроде бы все устраивает посетителей, кроме одной детали: на осмотр транспорт надо перегонять на Север.

«Приходится оформлять здесь, осматривать на Аустрина. Это неудобно», - отметила одна из посетительниц МРЭО.

Мера временная. Площадку позже организуют на проспекте Строителей - рядом с новым МРЭО.

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Гость|04.01.2017 17:38|

В АрбековЕ

Гость|04.01.2017 17:47|

Вот и молодцы.

Гость|04.01.2017 17:54|

остаётся вопрос - почему на Аустрина не разместили всю эту организацию? для чего в итак перенасыщенном спальном районе, где много детсадов и школ, делать автомобильную площадку?

Гость|04.01.2017 18:01|

Правильно. На Аустрина надо. И места полно. И порядок всегда там был.

Гость|04.01.2017 18:09|

Там в свое время было дело заведено

Гость|04.01.2017 18:14|

Я приехал, увидел там и страховщики рядом, напритив библиотеки в высотке, сервис устраивает!

Гость|04.01.2017 18:15|

Дело заведено,а осмотр там,бред какой-то . Не знаешь не пиши придурок

Гость|04.01.2017 18:21|

А почему Пензенцы довольны,если один доволен всех равнять не надо к одному,по мне лучше все в одном месте,в других городах по шесть семь подразделений МРЭО,а в Пензе одно и то через жопу работает

Гость|04.01.2017 18:25|

Замажем ? Они там не надолго .

Имя: Гость
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