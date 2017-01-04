04.01.2017 | 09:04

Среда, 4 января, стала первым днем работы на новом месте пензенского регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.

Учреждение, ранее располагавшееся в Терновке (на улице Центральной, 1в), переехало в дальнее Арбеково (на проспект Строителей, 93).

Время работы МРЭО в понедельник - с 9:00 до 14:00; со вторника по пятницу - с 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00-13:45); в субботу - с 8:00 до 17:00 (перерыв 12:00-12:45); воскресенье - не приемный день.

«Осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним будет производиться на площадке, расположенной на ул. Аустрина, 3г», - уточнили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Впоследствии на Аустрина будут осматривать лишь грузовой транспорт, автобусы, прицепы и полуприцепы.