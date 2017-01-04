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Общество | Более 33 тысяч пензенцев приняли участие в новогодних мероприятиях

04.01.2017|11:18
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Сотрудники регионального управления МВД отчитались о работе по обеспечению безопасности жителей Пензенской области в новогоднюю ночь.

Перед началом массовых мероприятий все места их проведения были обследованы на предмет антитеррористической безопасности (в том числе служебными собаками) и взяты сотрудниками полиции под контроль.

По данным пресс-службы УМВД, участие в праздничных мероприятиях приняли более 33 тысяч человек. В обеспечении порядка было задействовано около 700 сотрудников полиции и 400 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Нарушений не допустили.

«В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству. Полиция региона готова обеспечить правопорядок при проведении этих торжеств», - заявил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

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Гость|04.01.2017 12:02|

penzainform.ru писал(a):

участие в праздничных мероприятиях приняли более 33 тысяч человек.
А около полумиллиона остались разумными не быдло)))

Гость|04.01.2017 12:08|

И не лень им шататься без дела. с 31 на улице не была, наконец-то выдалось счастье отдохнуть от пензенских лиц.

Имя: Гость
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