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Общество | Виктор Кувайцев оценил темпы работ на строящихся объектах

03.01.2017|12:55
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Во вторник, 3 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил объекты капитального строительства. Первым из них стал Свердловский мост.

«На сегодняшний день здесь выполнены земляные работы под ремонт ростверков существующих опор, армирование, а также тампонажный слой из бетона, демонтаж и работы по перфорированию тела опор. Кроме того, на опорах 1 и 2 проведено бетонирование», - сообщили в пресс-службе администрации города.

На строительной площадке школы в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ бригады трудятся в две смены и без выходных дней. Уже частично перекрыт первый этаж здания, на отдельных захватах осуществляется кирпичная кладка второго этажа с сопутствующим монтажом сборного железобетона.

При проверке возведения детского сада в микрорайоне Заря Виктор Кувайцев отметил, что на данный момент завершена укладка блоков фундамента и ведется устройство монолитного железобетонного пояса. Одновременно с этим выполняется фундамент под котельную.

«Радует, что, несмотря на праздничные дни, на площадках работы идут полным ходом. Это значит, что у подрядчиков есть понимание: все объекты мы должны сдать в срок», - отметил мэр Пензы.

Источник — фото с сайта penza-gorod.ru
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Гость|03.01.2017 13:24|

Показуха

Гость|03.01.2017 13:40|

А как же гостиница Интурист,Пензенский цирк,перинатальный центр!?

Имя: Гость
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