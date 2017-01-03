03.01.2017 | 10:06

Сотрудники Пензенского зоопарка приглашают жителей и гостей города посетить «Медвежий угол». В последние дни 2016 года на новое место, помимо белого медведя, перебрались и бурые. Они стали соседями косолапого представителя Арктики.

«После переселения в новый вольер белого медведя уже не было причин откладывать переезд и его бурых сородичей», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

Напомним: 29 декабря состоялось торжественное открытие этой более удобной площадки для белого медведя. Строительство нового вольера началось в феврале 2016-го. На него 9 миллионов рублей выделил спонсор - одна из крупных российских компаний.