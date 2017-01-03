03.01.2017 | 09:58

Во вторник, 3 января, сотрудники регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования перешли на усиленный режим работы.

В период новогодних каникул четыре сформированные группы будут патрулировать территорию Пензенской области с целью пресечения и выявления случаев браконьерства и других нарушений законодательства.

«Кроме того, в рейдах задействуют инспекторов подведомственных учреждений министерства. В ходе проведения мероприятий будет проверено качество выполненных в 2016 году работ по защите и воспроизводству лесов», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.