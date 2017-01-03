03.01.2017 | 17:16

Сурские эндокринологи отличаются особым постоянством и ответственностью. И это очень ценят в Москве. По итогам 2016 года Пензенская область заняла первое место по качеству ведения регистра больных сахарным диабетом.

«Это заболевание определяет структуру здравоохранения. Сахарный диабет представляет наибольший риск инвалидизации и смертности пациента», - подчеркнула заведующая отделением федерального эндокринологического научного центра (г. Москва) Ольга Викулова.

Регистр больных сахарным диабетом - это, по сути, база данных, где прописана вся история болезни каждого пациента, указаны лекарства, которые человек принимал.

«Мы нацелены на выявление заболевания, активно вовлекаем первичное звено. Именно эта работа, в частности оценка компенсации углеводного обмена, позволила нам достичь таких результатов», - пояснила председатель регионального общества эндокринологов Марина Сергеева-Кондраченко.

Официально на территории Пензенской области зарегистрировано более 47 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом.