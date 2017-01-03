Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 янв 2017|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | В Москве отметили пензенских эндокринологов

03.01.2017|17:16
Печать

Сурские эндокринологи отличаются особым постоянством и ответственностью. И это очень ценят в Москве. По итогам 2016 года Пензенская область заняла первое место по качеству ведения регистра больных сахарным диабетом.

«Это заболевание определяет структуру здравоохранения. Сахарный диабет представляет наибольший риск инвалидизации и смертности пациента», - подчеркнула заведующая отделением федерального эндокринологического научного центра (г. Москва) Ольга Викулова.

Регистр больных сахарным диабетом - это, по сути, база данных, где прописана вся история болезни каждого пациента, указаны лекарства, которые человек принимал.

«Мы нацелены на выявление заболевания, активно вовлекаем первичное звено. Именно эта работа, в частности оценка компенсации углеводного обмена, позволила нам достичь таких результатов», - пояснила председатель регионального общества эндокринологов Марина Сергеева-Кондраченко.

Официально на территории Пензенской области зарегистрировано более 47 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!