03.01.2017 | 12:07

В наровчатском музее-заповеднике в январе планируется открытие новой выставки «Земля – наш общий дом».

«Для посетителей будут представлены серии экологических плакатов, коллекции значков по охране окружающей среды, интересные документы и фотоматериалы по памятникам природы Наровчатского района, архивные материалы о людях, чья профессия была связана с природой», - сообщается на сайте газеты «Наровчатские новости».

В актовом зале Пушкинского центра проведут массовые занимательные мероприятия для детей, а в зале «Природа» юным посетителям расскажут о животном и растительном мире района.

Появление в музее-заповеднике выставки «Земля – наш общий дом» приурочено к началу Года экологии, которым объявлен 2017-й.