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Общество | Пензячка задолжала своему 12-летнему сыну 420 000 рублей

03.01.2017|17:19
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Судебные приставы провели очередной рейд по злостным неплательщикам алиментов. Жительница Пензы Мария не устает удивлять служащих талантами: и рисует, и танцует. А вот материнский инстинкт у женщины раскрылся не полностью. Две ее дочки находятся под опекой, с ней не живут, и денег на их содержание женщина не платит.

Горе-мамаша, на праздничном столе которой банка красной икры, собирается откупиться сторублевой купюрой. При этом ее долг по алиментам приближается к 300 тысячам.

«Напоминаем нашим родителям: заплатите алименты, подарите ребенку Новый год!» - обратилась к пензенцам судебный пристав-исполнитель Юлия Сироткина.

Больше 10 процентов от общего числа должников по алиментам составляют женщины. Их материнские сердца совсем не болят за детей. 12-летнего сына одной такой родительницы воспитывает ее свекровь. Живут ребенок и бабушка на одну пенсию. За четыре года, что Светлана не платит алименты, сумма набежала приличная - 420 000 рублей.

Злостные неплательщики прикладывают все усилия для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Зачастую прикидываются больными, хотя вести асоциальный образ жизни здоровья и сил у них хватает.

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