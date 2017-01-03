03.01.2017 | 17:19

Судебные приставы провели очередной рейд по злостным неплательщикам алиментов. Жительница Пензы Мария не устает удивлять служащих талантами: и рисует, и танцует. А вот материнский инстинкт у женщины раскрылся не полностью. Две ее дочки находятся под опекой, с ней не живут, и денег на их содержание женщина не платит.

Горе-мамаша, на праздничном столе которой банка красной икры, собирается откупиться сторублевой купюрой. При этом ее долг по алиментам приближается к 300 тысячам.

«Напоминаем нашим родителям: заплатите алименты, подарите ребенку Новый год!» - обратилась к пензенцам судебный пристав-исполнитель Юлия Сироткина.

Больше 10 процентов от общего числа должников по алиментам составляют женщины. Их материнские сердца совсем не болят за детей. 12-летнего сына одной такой родительницы воспитывает ее свекровь. Живут ребенок и бабушка на одну пенсию. За четыре года, что Светлана не платит алименты, сумма набежала приличная - 420 000 рублей.

Злостные неплательщики прикладывают все усилия для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Зачастую прикидываются больными, хотя вести асоциальный образ жизни здоровья и сил у них хватает.