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Общество | Коммунальщики счищают сосульки с пензенских крыш

03.01.2017|16:50
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Коммунальщики весь день чистят дворы на Западной Поляне от снега. Сугробы из-за потепления оседают, под ногами пешеходов, под колесами машин - грязная каша. Каникулы у коммунальных служб оказались короткими.

«Кроме ранее определенных рабочих дней (3 и 6 января), мы реагируем на снегопады и обзваниваем механиков и трактористов», - сообщил директор УК «Западная» Сергей Мужиков.

С крыш свисают глыбы снега и сосульки. Многих уже пугают размеры наростов.

Исторический памятник, дом XIX века на Лермонтова, 4, изнемогает под тяжестью снежного покрова. На Ленинградской, 6, в тесном ряду сосулек одна выбилась из строя и вытянулась на полтора этажа.

Представитель коммунальной организации, которая по договору с ТСЖ «Темп» обслуживает здания на Ленинградской, поклялся, что 31 декабря ликвидировали все сосульки. А сейчас уже снова полно работы. Не по-зимнему теплая погода идет на пользу ледяным глыбам. На крыши коммунальщикам приходится залезать чаще.

За чистотой кровель и дорог во дворах следят представители районных администраций. За каждым чиновником закреплена определенная территория. В Первомайском районе жильцам предлагают звонить по телефону 34-34-66 и рассказывать о недочетах работы управляющих компаний.

«Если они не соблюдают правила благоустройства, то на них составляется административный протокол. А затем - штраф до 10 000 рублей», - пояснил зам. главы администрации Первомайского района Дмитрий Щетинин.

Расслабиться зима не даст: она еще добавит снега, побалует оттепелями и напугает морозами.

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