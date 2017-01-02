02.01.2017 | 11:17

Утром в понедельник, 2 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев побывал на улице Свердлова. Здесь у дома № 11 накануне была обнаружена утечка холодной воды, которую удалось быстро ликвидировать. Однако 2 января произошел еще один разрыв сети уже в другом месте.

Как пояснил главный инженер горводоканала Николай Грунтов, в этом месте проложен старый водопровод из чугунных труб, одна из которых надломилась. Место утечки установлено, в течение дня повреждение должно быть устранено.

Еще одна коммунальная авария произошла в Цыганском поселке - на улице Щербакова и в одноименном проезде.

По словам начальника городского управления ГОЧС Алексея Михайлова, обитатели Цыганского поселка самовольно сооружают дома, сараи, заборы и другие объекты, не учитывая инженерных коммуникаций. В результате в любой момент может возникнуть ситуация, когда на месте разрыва трубопровода окажется какое-либо строение и его придется разбирать, чтобы ликвидировать утечку.

«В этот раз обошлось: ни жилые дома, ни заборы затронуты не были. Но гарантии, что так удачно будет обходиться всегда, никто дать не может. Собственнику придется восстанавливать самовольно возведенные строения, разобранные в случае чрезвычайной ситуации, за свой счет», - прокомментировал мэр Виктор Кувайцев.