02.01.2017 | 09:23

Строительный холдинг «Термодом» объявил о начале акции, приуроченной к 10-летию Города Спутника. Предложение действительно до конца января 2017 года.

«В рамках акции «10 лет - 10%» покупателям жилья в строении № 58 (ЖК «Лазурный) предоставляется скидка в размере 10% на определенный перечень квартир», - уточнили представители строительного холдинга «Термодом».

«Лазурный» - современный жилой комплекс, который, безусловно, станет одной из визитных карточек Спутника. Пространство двора будет закрыто заборами и шлагбаумами, а камеры видеонаблюдения в подъездах и по периметру зданий обеспечат высокую степень безопасности.

В едином пространстве между домами «Лазурного» расположатся спортивная площадка с турниками и тренажерам, детская площадка с аттракционами и собственный фонтан.

«Детский сад, магазины, остановка и даже бассейн находятся в двух шагах от «Лазурного». А набережная, пляж, тропа здоровья и фонтан окажутся прямо под окнами жителей комплекса», - рассказали в «Термодоме».

Подробную информацию о жилом комплексе можно получить на сайте lazur-sputnik.ru.

Покупка квартиры в Городе Спутнике во время январских праздников станет по-настоящему выгодным решением.

Полные условия акции и проектные декларации размещены на официальном портале застройщика ООО «ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru.

Подробности можно узнать по телефону 28-28-28 и в офисах продаж (адреса: ул. Московская, 107; пр-т Строителей, 82; ул. Радужная, 1).