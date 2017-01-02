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Общество | «ПензаИнформ» проводит фотоконкурс «Новогоднее настроение - 2017»

02.01.2017|09:15
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В понедельник, 2 января, на портале «ПензаИнформ» стартует фотоконкурс «Новогоднее настроение - 2017».

Чтобы принять в нем участие, надо сделать селфи, посвященное наступлению Нового года, и прислать его нам до 8 января на электронную почту konkurs@penzainform.ru. Необходимо, чтобы на фотографии присутствовали новогодние или зимние атрибуты (елка, костюмы, снежные пейзажи, снеговики – здесь вашу фантазию никто не ограничивает). При этом сам снимок должен быть вертикальным и качественным (не менее 3,2 мегапикселя).

К своему селфи следует приложить заявку на участие с описанием фотографии и рассказом о том, чего вы ждете от наступившего года (не более пяти предложений, около 400 печатных знаков). Кроме того, необходимо указать свои настоящие имя, фамилию и контактный телефон.

Каждый участник может прислать только одну фотографию.

Снимки будут приниматься строго до 8 января. На следующий день, 9-го числа, мы разместим 30 лучших фотографий на портале «ПензаИнформ» для голосования, которое закончится 16 января. А уже 17 января будут объявлены победители. Ими станут те, чьи снимки наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Участнику, занявшему первое место, мы подарим сертификат на съемку в фотостудии «Эклер» с фотографом Татьяной Бабиной и сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Участник, занявший второе место по итогам голосования, получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 4 билета на каток «Высшая лига».

Третье место разделят сразу 10 участников. Каждый из них получит сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и 2 билета на каток «Высшая лига».

Четвертое место займут 8 человек. Им достанутся сертификаты от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Внимание! Все участники конкурса обязаны ознакомиться с его условиями.

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