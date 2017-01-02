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Общество | На Фонтанной площади можно будет пройти электронный лабиринт

02.01.2017|09:43
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Во вторник, 2 января, в 15:00 на Фонтанной площади в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие.

Жители и гости города смогут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах».

«Приглашаем всех желающих активно и с пользой для здоровья провести время и преодолеть дистанции лабиринта по предложенным организаторами маршрутам», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|02.01.2017 10:11|

Электронная ёлочка-электронный лабиринт. Скоро всё будет виртуально.

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