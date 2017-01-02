02.01.2017 | 09:43

Во вторник, 2 января, в 15:00 на Фонтанной площади в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие.

Жители и гости города смогут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах».

«Приглашаем всех желающих активно и с пользой для здоровья провести время и преодолеть дистанции лабиринта по предложенным организаторами маршрутам», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.