Во вторник, 2 января, в 15:00 на Фонтанной площади в Пензе состоится спортивно-массовое мероприятие.
Жители и гости города смогут принять участие в работе электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования и «Веселых стартах».
«Приглашаем всех желающих активно и с пользой для здоровья провести время и преодолеть дистанции лабиринта по предложенным организаторами маршрутам», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Электронная ёлочка-электронный лабиринт. Скоро всё будет виртуально.