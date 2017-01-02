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Общество | Астропсихолог Николай Денисенко рассказал, кому повезет в 2017-м

02.01.2017|13:53
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Как прожить новый год, чтобы не было мучительно больно думать потом об упущенных возможностях? Покровителем 2017-го согласно восточному календарю является Красный Петух.

«Каждому из нас нужно найти внутренний смысл и внешнюю цель. Тогда год сложится», - уточнил астропсихолог Николай Денисенко.

28 января 2017 года Огненная Обезьяна передаст свои полномочия Петуху. Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре.

Он яркий, элегантный и общительный. Петух считается сверхутонченным знаком. Он невероятно проницательный, организованный, щепетильный, решительный, требовательный, консервативный, бдительный, ответственный и практичный. В своих делах стремится к совершенству, обожает внимание и похвалу. Что же касается знаков зодиака, то у Петуха среди них есть любимчики.

«Очень неплохо будет Весам, Водолею, Козерогу и Тельцу. Желаю этим знакам реализовать свой потенциал», - отметил Николай Денисенко.

В целом же 2017 год должен принести много интересного. Скучно точно не будет, потому что Петух, в отличие от остальных знаков, умеет найти себе приключения.

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Гость|02.01.2017 14:26|

Ждём комментарии церкви

Гость|02.01.2017 14:35|

потому что Петух, в отличие от остальных знаков, умеет найти себе приключения.))

Хватит приключений,тошно уже от них.

Имя: Гость
Комментарий:

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