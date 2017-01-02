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Общество | 500 пензенских детей отдохнут в «Приморском» за счет бюджета

02.01.2017|10:26
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В 2017 году в пансионате «Приморский» смогут отдохнуть и пройти лечение 500 детей: 200 - летом, 300 - в сентябре.

Для этого на приобретение санаторно-курортных путевок региональному министерству здравоохранения дополнительно выделены средства из областного бюджета.

«Плановая стоимость путевки на 2017 год на одного ребенка на 24-дневную смену составляет 40 тысяч рублей. Всего из регионального бюджета на эти цели выделено 20 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|02.01.2017 10:50|

500 достойных, непростых детей...

Гость|02.01.2017 10:54|

Дети правильных родителей,бюджетные деньги девать некуда?

Гость|02.01.2017 11:03|

дети-инвалиды смогут туда попасть?кому положено лечение?

Гость|02.01.2017 11:23|

Гость писал(a):

дети-инвалиды смогут туда попасть?кому положено лечение?
Лечат в санаториях. А тут пансионат.Гость писал(a):
500 достойных, непростых детей...
Весьма. Порадуемся что у нас в стране такие дети есть.

Гость|02.01.2017 11:32|

спасибо.Но морской воздух тоже лечение!Сама атмосфера,а кто же тогда попадёт в круг избранных,опять те,кто и сами себе могут позволить отдых у моря даже в другой стране?!

Гость|02.01.2017 11:40|

Гость писал(a):

спасибо.Но морской воздух тоже лечение!Сама атмосфера,а кто же тогда попадёт в круг избранных,опять те,кто и сами себе могут позволить отдых у моря даже в другой стране?!
А разве "Приморский" - в другой стране? Вы сами вообще откуда?

Имя: Гость
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