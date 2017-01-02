02.01.2017 | 10:26

В 2017 году в пансионате «Приморский» смогут отдохнуть и пройти лечение 500 детей: 200 - летом, 300 - в сентябре.

Для этого на приобретение санаторно-курортных путевок региональному министерству здравоохранения дополнительно выделены средства из областного бюджета.

«Плановая стоимость путевки на 2017 год на одного ребенка на 24-дневную смену составляет 40 тысяч рублей. Всего из регионального бюджета на эти цели выделено 20 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.