01.01.2017 | 16:37

В 2017 году в России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся и нынешних, и будущих пенсионеров.

Так, проектом федерального закона в 2017-м предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированных выплат к ним на 5,8%. Это должно произойти с 1 февраля. Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 2,6%. Индексация ежемесячных денежных выплат составит 5,8%.

«В августе мы будем делать корректировку пенсий работающих пенсионеров с учетом 2016 года», - отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Кроме того, ПФР продолжит выплаты федеральных социальных доплат в связи с увеличением прожиточного минимума пожилых людей до 7 835 руб.

«Те, кто получал раньше пенсию с социальной доплатой 7 622 рубля - таков был прожиточный минимум, получат прибавку на 213 рублей», - уточнил Михаил Буданов.

С 1 февраля 2017-го увеличится и предельный размер пособия на погребение. Его сумма будет составлять 5 583 рубля.