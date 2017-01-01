01.01.2017 | 17:00

2017-й сотни пензенцев и гостей областного центра встретили под новой главной елкой города.

«У нас в Таджикистане тоже бывает снег, и мы там отмечаем Новый год. С наступающим!» - поздравила горожан веселая компания молодых людей.

По традиции за увеселительную часть в новогоднюю ночь отвечало областное управление культуры. Сотрудникам ведомства во главе с начальницей было не до сна. Сами бодрствовали и другим глаз сомкнуть не давали.

«Это прекрасно, когда все жители отмечает праздник вместе. Это запоминается», - подчеркнула начальник Управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.

Считается, что желания, загаданные в новогоднюю ночь под ярко украшенной елкой, непременно должны сбыться в течение ближайших 365 дней.

«Мне хочется пожелать всем здоровья. Это самое главное для детей и для взрослых», - обратилась к всем молодая горожанка.

«Дорогие пензенцы! Наступил новый, 2017 год. Пусть придет счастье, мир и лад в ваши дома, пусть любовь царит на земле!» - подытожил главный Дед Мороз Пензы.