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Общество | Многие пензенцы начали 1 января 2017 года с прогулки

01.01.2017|17:24
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Пензенцы начали стекаться на центральные площади и улицу Московскую еще до боя курантов. Гуляли там горожане и утром 1 января.

«Мы очень любим Московскую с утра пораньше, когда все еще спят», - отметила пензячка.

Народ веселил себя самостоятельно. Не усидевшие дома резали коньками лед на пока свободном катке на площади Ленина. Дети спешили спуститься на ледянках.

Настроение у жителей и гостей областного центра было благодушным. Отметили праздник весело.

«Выпили немного качественного алкоголя - последние новости немного испугали. Вышли, погуляли на улице. Утро было добрым, оно перешло в добрый день», - рассказал один из пензенцев.

«Это мой первый Новый год в России. Очень хорошее настроение. Желаю всем здоровья!» - обратился к окружающим гость нашей страны.

У детей еще будет шанс встретиться с Дедом Морозом. С 2 января возобновятся представления у елки в учреждениях культуры.

Без потерь праздник не обошелся. На площади у елки кто-то оставил детский матрас, в сугробах варежки. Для городского хозяйства ущерб посерьезнее: гулявшие выломали решетки, погнули металлические листы в чаше фонтана.

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Гость|01.01.2017 17:47|

всех с новым годом!с пожеланиями,чтоб следующим году горка будет лучше,чем вот это безобразие)))

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