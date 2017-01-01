01.01.2017 | 17:24

Пензенцы начали стекаться на центральные площади и улицу Московскую еще до боя курантов. Гуляли там горожане и утром 1 января.

«Мы очень любим Московскую с утра пораньше, когда все еще спят», - отметила пензячка.

Народ веселил себя самостоятельно. Не усидевшие дома резали коньками лед на пока свободном катке на площади Ленина. Дети спешили спуститься на ледянках.

Настроение у жителей и гостей областного центра было благодушным. Отметили праздник весело.

«Выпили немного качественного алкоголя - последние новости немного испугали. Вышли, погуляли на улице. Утро было добрым, оно перешло в добрый день», - рассказал один из пензенцев.

«Это мой первый Новый год в России. Очень хорошее настроение. Желаю всем здоровья!» - обратился к окружающим гость нашей страны.

У детей еще будет шанс встретиться с Дедом Морозом. С 2 января возобновятся представления у елки в учреждениях культуры.

Без потерь праздник не обошелся. На площади у елки кто-то оставил детский матрас, в сугробах варежки. Для городского хозяйства ущерб посерьезнее: гулявшие выломали решетки, погнули металлические листы в чаше фонтана.