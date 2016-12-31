31.12.2016 | 15:05

31 декабря некоторые пензенцы рассчитывали купить елку подешевле. Однако цены, несмотря на последний день года, остались на прежнем уровне. А в некоторых случаях даже кусались. Например, стоимость настоящей пихты достигала 2 000 рублей.

«Может, это и дорого, но она очень красивая, пихт не так много, и я думаю, это хорошая цена для нее», - отметил продавец Сергей.

В другой торговой точке Денис продавал привычные сосны и ели. Цены тоже не сбрасывал. Он уже знает, что будет делать с десятками нереализованных деревьев.

«Пойдут в хозяйство», - пояснил Денис.

Кстати, по словам одной горожанки, утром здесь можно было отовариться бесплатно: деревья никто не охранял.

31 декабря елочные базары в Пензе проявляли активность по-разному. Одни торговали, другие грузили нереализованное в машины. Да так быстро, что Ирина Сопова еле успела приобрести хвойное дерево.

«В окно увидела, что складываются, и побежала», - рассказала девушка.

А в Арбекове одиноко стоявшая табуретка и ветки деревьев напоминали горожанам, что совсем недавно тут был елочный базар.