Социальные работники со всего города собрались в Центре культуры и досуга. Они встречали своих подопечных и провожали к елке - на новогоднее представление.
Каждому маленькому гостю социальные работники приготовили сладкие подарки.
«На учете стоят более одиннадцати тысяч семей с детьми. Особо нуждающихся стараемся поддержать», - отметила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.
Специальными гостями праздника стали представители городской власти.
«Самым приоритетным направлением является материнство и детство», - подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.
«Желаю здоровья, счастья, исполнения желаний всем вам, чтобы в городе стало уютнее и комфортнее. С праздником, дорогие друзья!» - обратился к присутствовавшим глава города Валерий Савельев.