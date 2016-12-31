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Общество | В Центре культуры и досуга состоялась социальная елка

31.12.2016|15:39
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Социальные работники со всего города собрались в Центре культуры и досуга. Они встречали своих подопечных и провожали к елке - на новогоднее представление.

Каждому маленькому гостю социальные работники приготовили сладкие подарки.

«На учете стоят более одиннадцати тысяч семей с детьми. Особо нуждающихся стараемся поддержать», - отметила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

Специальными гостями праздника стали представители городской власти.

«Самым приоритетным направлением является материнство и детство», - подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Желаю здоровья, счастья, исполнения желаний всем вам, чтобы в городе стало уютнее и комфортнее. С праздником, дорогие друзья!» - обратился к присутствовавшим глава города Валерий Савельев.

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