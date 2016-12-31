31.12.2016 | 11:37

В этом году принять участие в конкурсе общественных инициатив «Снежные фантазии - 2016» решили жители 15 многоквартирных домов Заречного.

Напомним: творческое состязание пройдет уже в шестой раз. Прием заявок стартовал 21 декабря.

Жильцы дома № 7 на улице Ахунской еще 27 декабря начали претворять в жизнь свои идеи. Теперь их двор украшают три матрешки и новогодняя елка. В нем появилась большая горка, с которой удобно съезжать на ледянках. Когда снежное строительство было завершено, жители устроили совместное чаепитие.

В этом году по просьбам зареченцев срок проведения конкурса был увеличен: он продлится весь январь, а итоги будут подведены 4 февраля в ДК «Дружба».

Как сообщает портал «Заречье сегодня», критериями для определения победителей станут оригинальность, качество исполнения и максимальное количество участников. Дополнительные баллы получат те дома, жители которых проведут внеплановые мероприятия - например, день здоровья, субботник по уборке снега или другие полезные и интересные акции.