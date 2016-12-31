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Общество | В Городе Спутнике подвели итоги 2016 года

31.12.2016|10:54
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На протяжении 2016 года Город Спутник активно развивался: строились дома, появлялись новые объекты инфраструктуры. В числе знаковых событий - открытие дворца водного спорта «Дельфин» и современной школы.

«Дельфин» стал центром притяжения не только профессионалов, но и любителей водных видов спорта. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием, что позволило проводить соревнования местного, регионального и федерального уровней», - рассказали ИА «ПензаИнформ» представители строительного холдинга «Термодом».

Так, в декабре во дворце водного спорта прошел второй тур первенства России по водному поло среди юношей.

Еще одно значимое событие 2016 года - окончание строительства первой школы Города Спутника.

«Одно из самых высокотехнологичных и современных образовательных учреждений в регионе рассчитано на 1 100 мест и оснащено по последнему слову техники. В его распоряжении - оборудование на общую сумму 195 млн руб.», - уточнили в «Термодоме».

Школа будет носить имя великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Памятник ему уже установлен на территории учреждения.

Кроме того, в 2016 году в Городе Спутнике прошло более 60 мероприятий. Среди наиболее значимых - чемпионат России по триатлону и турнир по смешанным единоборствам. Оба мероприятия собрали самых известных спортсменов и вызвали неподдельный интерес жителей и гостей микрорайона.

Не остались без внимания и вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Спутника. По поручению губернатора Пензенской области разрабатывается проект модернизации дорог и рассредоточения потоков автомобилей. Это значит, что уже в 2017 году транспортная доступность микрорайона возрастет.

«Можно с уверенностью сказать, что реализация новых амбициозных планов в Городе Спутнике в 2017 году продолжится. Это касается развития набережной и тропы здоровья, строительства новых объектов культуры и досуга, других важных элементов городской среды», - заверили представители «Термодома».

В 2017 году планируется строительство торгово-развлекательного центра, парка аттракционов, реконструкция велодорожки, а также создание новых арт-объектов на набережной.

«Награждение генерального директора строительного холдинга «Термодом» Рафика Анверовича Ибрагимова кубком победителя конкурса «Предприниматель года» по итогам 15 лет стало лучшим подтверждением тому, что Город Спутник - один из самых успешных строительных проектов Пензенской области. Уверены, что 2017-й станет еще одним годом плодотворной работы и развития Города Спутника на благо жителей!» - подчеркнули в «Термодоме».

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