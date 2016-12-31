31.12.2016 | 15:17

Воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната всегда рады гостям. Особенно своим старым друзьям - студентам-юристам, которые регулярно навещают их.

«Традиционно мы привозим подарки, устраиваем концерт. В свою очередь заряжаемся хорошим настроением», - отметил председатель общественного совета при УМВД России по области Глеб Синцов.

«Дети всегда рады, для них это настоящий подарок. То, что мы делаем, для ребят очень важно», - подчеркнула председатель совета молодых юристов Екатерина Якушова.

Причем дети на таких мероприятиях не просто зрители, они активно участвуют как в самих представлениях, так и в их подготовке.

«В социальных сетях они добавляют нас в друзья, мы общаемся, спрашиваем, что им будет интересно», - рассказала Екатерина Якушова.

«Основная задача таких акций не только в общении, но и в том, чтобы привлечь к подобным мероприятиям больше взрослых участников. Лишь вместе мы можем сделать этот мир немножко счастливее», - подчеркнул Глеб Синцов.