Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Общество | Студенты провели елку для воспитанников Нижнеломовского дома-интерната

31.12.2016|15:17
Печать

Воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната всегда рады гостям. Особенно своим старым друзьям - студентам-юристам, которые регулярно навещают их.

«Традиционно мы привозим подарки, устраиваем концерт. В свою очередь заряжаемся хорошим настроением», - отметил председатель общественного совета при УМВД России по области Глеб Синцов.

«Дети всегда рады, для них это настоящий подарок. То, что мы делаем, для ребят очень важно», - подчеркнула председатель совета молодых юристов Екатерина Якушова.

Причем дети на таких мероприятиях не просто зрители, они активно участвуют как в самих представлениях, так и в их подготовке.

«В социальных сетях они добавляют нас в друзья, мы общаемся, спрашиваем, что им будет интересно», - рассказала Екатерина Якушова.

«Основная задача таких акций не только в общении, но и в том, чтобы привлечь к подобным мероприятиям больше взрослых участников. Лишь вместе мы можем сделать этот мир немножко счастливее», - подчеркнул Глеб Синцов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!