31.12.2016 | 15:35

Это только в песне звучит красиво: «Белый снег, серый лед...» А в жизни под тонким покрывалом могут скрываться смертельные опасности в виде промоин или полыньи. Да и застывшая вода не везде однородна, лед может легко сломаться под весом человека.

Сотрудники ГИМС отправились в рейд по излюбленным местам зимний рыбалки горожан, чтобы в очередной раз напомнить всем о правилах безопасности.

«Не выходите на лед в ночное время! При переходе реки группой нужно выдерживать расстояние между людьми около пяти метров. Если у вас есть рюкзак - повесьте его на одно плечо. Не выпускайте детей на лед одних!» - обратился к пензенцам заместитель начальника отдела БВО ГИМС России по Пензенской области Марат Мурсяев.