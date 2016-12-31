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Общество | Сотрудники МЧС провели рейд по водоемам Пензы

31.12.2016|15:35
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Это только в песне звучит красиво: «Белый снег, серый лед...» А в жизни под тонким покрывалом могут скрываться смертельные опасности в виде промоин или полыньи. Да и застывшая вода не везде однородна, лед может легко сломаться под весом человека.

Сотрудники ГИМС отправились в рейд по излюбленным местам зимний рыбалки горожан, чтобы в очередной раз напомнить всем о правилах безопасности.

«Не выходите на лед в ночное время! При переходе реки группой нужно выдерживать расстояние между людьми около пяти метров. Если у вас есть рюкзак - повесьте его на одно плечо. Не выпускайте детей на лед одних!» - обратился к пензенцам заместитель начальника отдела БВО ГИМС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

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Гость|31.12.2016 18:51|

марат красавчик с новым годом!

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