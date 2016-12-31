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Общество | Сотни пензенцев отметят Новый год на рабочем месте

31.12.2016|17:10
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Многие пензенцы встретят Новый год не в уютном семейном кругу, а в дружном коллективе коллег. Среди них - отважные и смелые мужчины, сотрудники МЧС. С 31 декабря на 1 января дежурная смена поисково-спасательного подразделения № 2 работает в усиленном режиме.

Обычно новогодняя ночь проходит относительно спокойно. Но случается и такое, что без помощи спасателей пензенцам не обойтись.

«Однажды мужчина застрял в перилах лестничной клетки, мы ему помогли. Как он туда попал, осталось тайной», - рассказал спасатель поисково-спасательной службы ППСЦ Александр Мартынов.

В праздничные дни в особом режиме работают и полицейские. Почти 700 сотрудников в новогоднюю ночь будут патрулировать улицы Пензы.

«Наша главная задача - чтобы ничто не омрачило праздник в эту ночь», - подчеркнула инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по г. Пензе Индира Букова.

Бой курантов и поздравление Президента России главный дед Мороз Пензы Валерий Ануфриев прослушает дома. А уже в 1:00 первого января он на Фонтанной площади будет поздравлять горожан с Новым годом. Пока же готовится к праздничным гуляньям.

«Если изучать историю Нового года, то нужно выбрать синий костюм, потому что Дедушка Мороз ходил либо в белом, либо в синем. Красный появился в тридцатые годы. Но волшебник из Великого Устюга носит именно такой», - отметил Валерий Ануфриев.

Не придется в эту ночь отдыхать и журналисту 11 канала Павлу Лютову. Он готовит материал о встрече Нового года. Зрители увидят сюжет уже утром 1 января в программе «Проснись и пой».

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Гость|31.12.2016 18:56|

Какая разница где пить

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