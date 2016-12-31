31.12.2016 | 14:50

По просьбам верующих в новогоднюю ночь в нескольких пензенских церквях будут открыты двери для всех желающих.

«Это связано с тем, что многие встречают праздник по-разному: кто-то в кругу семьи, а кто-то с молитвы», - отметил владыка Серафим.

Кстати, эти церковные богослужения ничем не отличаются от уставных молебнов.

«Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому служба будет совершаться так же, как и в обычные дни», - уточнил митрополит.

В новогоднюю ночь будут открыты Спасо-Преображенский мужской монастырь, храмы Владимирской Иконы Божией Матери на Новоказанской, Митрофановский, Серафима Саровского, на Восточном кладбище, а также Рождества Христова в Заречном.