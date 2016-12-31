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Общество | Несколько церквей Пензы будут открыты в новогоднюю ночь

31.12.2016|14:50
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По просьбам верующих в новогоднюю ночь в нескольких пензенских церквях будут открыты двери для всех желающих.

«Это связано с тем, что многие встречают праздник по-разному: кто-то в кругу семьи, а кто-то с молитвы», - отметил владыка Серафим.

Кстати, эти церковные богослужения ничем не отличаются от уставных молебнов.

«Сейчас продолжается Рождественский пост, поэтому служба будет совершаться так же, как и в обычные дни», - уточнил митрополит.

В новогоднюю ночь будут открыты Спасо-Преображенский мужской монастырь, храмы Владимирской Иконы Божией Матери на Новоказанской, Митрофановский, Серафима Саровского, на Восточном кладбище, а также Рождества Христова в Заречном.

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Гость|31.12.2016 18:45|

и кому то надо??

Гость|31.12.2016 18:49|

Там обманывают дядьки в черном

Гость|31.12.2016 18:59|

А наливать-то будут,не?

Имя: Гость
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